Chefe do Governo explica transferência do Infarmed como medida de desconcentração dos serviços públicos.

A transferência do Infarmed de Lisboa para o Porto vai "dar razão à candidatura" dessa cidade para sede da Agência Europeia do Medicamento (AEM), disse o primeiro-ministro esta quarta-feira, em Mafra.

"É uma decisão de desconcentração dos serviços púbicos e de dar razão à candidatura que apresentámos" para acolher a AEM, afirmou António Costa, à margem da visita à Escola das Armas do Exército.

"Se o Porto tinha boas condições para receber" aquela agência, que vai sair de Londres (para Amesterdão) no quadro do Brexit, também as tem para acolher o Infarmed, argumentou António Costa.

O chefe do Governo adiantou que a deslocalização do Infarmed vai decorrer ao longo do próximo ano e "a contento de todos".