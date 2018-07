O Presidente da República foi esta terça-feira à tarde às Cortes Gerais, em Madrid, onde discursou, e o final de sessão ficou marcado por um gesto dos parlamentares independentistas catalães.

Estes, no final da sessão, levantaram-se, aplaudiram a intervenção do Presidente da República, mas logo a seguir começaram a cantar a "Grândola, Vila Morena" (no vídeo ao minuto 47).

Todos eles tinham à sua frente cravos amarelos, a cor do movimento de protestos em defesa dos pesos políticos catalães. Os restantes parlamentares reagiram prolongando os aplausos ao Presidente português para tentar abafar o gesto catalão.

Marcelo, na tribunal principal do hemiciclo, limitou-se a sorrir. Nos discursos que tem feito durante esta visita de Estado a Espanha a questão catalã e da unidade de Espanha tem estado completamente ausente (no vídeo, a partir do minuto 34 e até ao 46).

As Cortes Gerais espanholas juntam as duas câmaras parlamentares: o congresso dos deputados e o senado. O discurso foi aplaudido de pé por todos.