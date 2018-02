Pub

Proteção Civil diz que "muitos devem ter origem em queimadas" e atividades de "qualificação de pastos e também é possível que haja algum devido à limpeza das matas"

Nove incêndios rurais, três em povoamento florestal e os restantes em zona de mato e terrenos agrícolas, estavam em curso pelas 13:45 de hoje no norte e centro do território continental, segundo o 'site' da Proteção Civil.

O fogo que concentrava mais meios - 42 operacionais, apoiados por 12 viaturas - situava-se no concelho de Tomar (Santarém), na freguesia de Serra e Junceira, e eclodiu às 11:24 mas, de acordo com fonte do Comando Nacional de Operações de Socorro (CNOS) da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), "não tem pontos sensíveis que causem preocupação", estando a lavrar em zona de difíceis acessos aos bombeiros.

A página da ANPC na Internet indicava, à mesma hora, um total de 49 ocorrências ativas - nove em curso, quatro em resolução e 36 em conclusão -, envolvendo 403 bombeiros, 119 viaturas e um meio aéreo, um helicóptero baseado no distrito de Vila Real.

Questionada sobre a ocorrência de incêndios rurais em fevereiro, a fonte da ANPC argumentou que "muitos devem ter origem em queimadas" e atividades de "qualificação de pastos e também é possível que haja algum devido à limpeza das matas".

A mesma fonte indicou que, tanto hoje como na quinta e sexta-feira, as autoridades registaram vários incêndios de norte a sul do país "mas nada de especial", aludindo às condições climatéricas, com sol e ausência de chuva.