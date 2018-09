Kamov vão ser substituídos entre julho e outubro

A minha vida foi passada em seis cidades, incluindo Lisboa, onde agora moro. As mudanças foram ditadas pela procura de algo que queria e não tinha, a nível educativo, profissional e também pessoal. Tenho milhares de recordações de cada uma das cidades, mas, quando as evoco no dia-a-dia (uma notícia, o e-mail de um amigo, o currículo que tem de ser revisto), há uma ou duas imagens que se fazem metonímia.