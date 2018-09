Incêndios: dois concelhos do Algarve em risco máximo

No Algarve, estão também em risco muito elevado de incêndio os concelhos de Loulé, S. Brás de Alportel e Tavira, assim como os municípios alentejanos de Almodôvar e Mértola, no distrito de Beja. O IPMA coloca ainda em risco elevado, o terceiro mais grave numa escala de cinco, nove outros municípios: Lagos, Portimão e Silves (Faro), Odemira e Castro Verde (Beja), Mação (Santarém), Gavião e Nisa (Portalegre) e Vila Velha de Ródão (Castelo Branco).

Alguns concelhos da região interior Norte e Centro e o norte alentejano estão em risco moderado e o restante território tem risco reduzido de incêndio, num dia em que o IPMA prevê vento forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas e uma pequena subida da temperatura mínima.

As temperaturas máximas vão chegar aos 33 graus em Évora e Beja, 32 em Castelo Branco, 31 em Faro e 30 em Portalegre.Abaixo da faixa dos 30 graus de máxima estão cidades como Bragança (29), Braga e Vila Real (28), Santarém (27), Sines e Viseu (26), Lisboa (24), Coimbra (23), Viana do Castelo (22), Leiria e Porto (21).

Nas ilhas, o IPMA prevê para os Açores períodos de céu muito nublado com boas abertas, condições para a formação de neblinas na madrugada e inicio da manhã e vento moderado, com as temperaturas máximas a chegarem aos 26 graus em Ponta Delgada, Angra do Heroísmo, Horta e Santa Cruz das Flores.

Para a Região Autónoma da Madeira estão previstos aguaceiros fracos nas vertentes norte e nas terras altas, céu geralmente muito nublado, com abertas nas vertentes sul, e vento moderado, mas a soprar forte nas terras altas. Os termómetros vão chegar aos 24 graus no Funchal e aos 22 em Porto Santo.