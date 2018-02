Pub

O fogo terá tido origem numa panela que estava ao lume e que se incendiou

Um homem de 78 anos morreu hoje na sequência de um incêndio urbano que ocorreu pouco depois das 13:00 num terceiro andar de um prédio na Rua Cândido de Oliveira, no Barreiro, informaram os bombeiros.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, o incêndio terá tido origem numa panela que estava ao lume e que se incendiou e provocou muito fumo.

Para o local foram mobilizados sete operacionais dos Bombeiros Voluntários do Barreiro do Barreiro, apoiados por duas viaturas, elementos da PSP e uma equipa de emergência médica, quer acabou por confirmar o óbito no local.