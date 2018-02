Pub

Fogo que deflagrou em edifício na Avenida da Boavista já foi dado como extinto. Testemunha diz ter visto "uma senhora a saltar para o toldo de uma sapataria"

Uma mulher ficou esta quarta-feira ferida ao saltar de uma janela do segundo piso de um edifício na Avenida da Boavista, no Porto, para escapar às chamas. Entretanto, o fogo já foi dado como extinto.

De acordo com o Jornal de Notícias, a mulher acabou por embater no toldo de uma sapataria e sofreu ferimentos graves.

Um homem, que será companheiro da mulher que ficou ferida, desceu por um cano de água e não terá sofrido quaisquer ferimentos.

Entretanto, começam a surgir imagens nas redes sociais.

Segundo o CDOS, o alerta para o incêndio na Praça Mouzinho de Albuquerque, conhecida como Rotunda da Boavista, foi dado pelas 18:27 e no local estavam, pelas 18:50, três viaturas dos sapadores bombeiros com 12 operacionais, elementos do INEM e PSP.

A Lusa ouviu uma funcionária de um estabelecimento comercial junto ao edifício que pelas 19:12 ainda se encontrava em chamas, que relatou ter visto "uma senhora a saltar do segundo andar [daquele prédio habitacional] para o toldo de uma sapataria".

Indicou ainda que as pessoas que se encontram no interior do estabelecimento comercial "não estão autorizadas a sair".

Já segundo a página da Proteção Civil, pelas 19:10 estavam no local 26 operacionais.

(Em atualização)

