Incêndio no centro histórico de Santa Maria da Feira afetou três edifícios

Um incêndio num restaurante em frente ao largo do Rossio, que já se encontra dominado, afetou mais dois edifícios próximos, no centro histórico de Santa Maria da Feira, confirmou ao DN fonte do CDOS de Aveiro.

"Os estabelecimentos afetados são o bar Escadas para o Céu e os restaurantes Salviano e Toni", declarou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro (CDOS).

"O fogo também afetou uma habitação, mas ainda estamos a apurar se alguém vivia lá", informou o comandante dos Bombeiros Voluntários da Feira, Jorge Coelho.

No local, por volta das 15:00, estavam 66 operacionais e 20 veículos.

O site da Proteção Civil informa que o alerta surgiu às 13:37.

O fogo aconteceu numa zona em que a maioria dos edifícios tem o rés-do-chão afeto a estabelecimentos comerciais e alguns andares superiores estão reservados à habitação.