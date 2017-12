Pub

ATUALIZADA - Cinco viaturas dos bombeiros combatem as chamas. Não há registo de feridos

Um incêndio deflagrou esta terça-feira no centro do Porto, num edifício próximo do Coliseu, na Rua Passos Manuel.

As chamas são visíveis no terceiro andar do prédio na Rua Passos Manuel, no mesmo edifício onde se situa o restaurante Escondidinho.

A combater as chamas estão cinco viaturas dos sapadores do Porto. O edifício - situado nos números 152 e 154, foi evacuado no momento em que se deu o incêndio.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Segundo o Jornal de Notícias, foram os funcionários do referido restaurante que chamaram os bombeiros após aperceberem-se das chamas.

As chamas terão deflagrado no sótão do prédio. O edifício era utilizado para alojamento local e estava com a lotação esgotada, principalmente com turistas asiáticos, segundo aquele jornal.

Nas redes sociais, correm já imagens do sucedido:

Cerca das 20:45 já o fogo se encontrava em fase de rescaldo.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.