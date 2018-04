Pub

As chamas começaram no piso -1 do espaço comercial da Amadora que teve de encerrar algumas lojas. Várias pessoas tiveram de ser retiradas do edifício. A Rua Elias Garcia está cortada

Um incêndio no centro comercial Babilónia, na rua Elias Garcia, na Amadora, deflagrou esta esta quarta-feira, no piso -1. Ao que tudo indica terá começado num armazém e não terá atingido a zona de estacionamento do espaço.

As chamas obrigaram ao fecho de algumas lojas da superfície comercial, que é conhecida pela venda de telemóveis e pelos cabeleireiros, e à retirada de várias pessoas do edifício. Segundo a Cometlis não há feridos a registar.

A rua Elias Garcia foi cortada pelas autoridades.

O alerta foi dado aos bombeiros Voluntários da Amadora pouco depois das 16:00.

Os bombeiros, a PSP e a proteção civil ainda estão no local.

Segundo a página de internet da proteção civil, o incêndio encontra-se em fase de rescaldo. No local estiveram 23 recursos humanos e 8 recursos técnicos terrestres.

Em atualização.

