Fogo ficou circunscrito ao sótão do edifício

Um fogo que deflagrou esta madrugada no sótão do café Nicola, um dos mais conhecidos da baixa de Coimbra, levou ao corte da Rua Ferreira Borges. O incêndio já está controlado e os bombeiros continuam no local apenas a fazer vigilância. As instalações abertas ao público não sofreram danos, de acordo com fonte dos Bombeiros Sapadores de Coimbra.

O alerta chegou à corporação dos bombeiros às 6h55 e foi dado como extinto às 9h30. O fogo começou junto a uma chaminé localizada no sótão e os bombeiros foram obrigados a destruir a cobertura para poderem aceder ao local.

Não houve feridos e os danos materiais estão circunscritos ao sótão e à cobertura. Desconhece-se se o Café Nicola terá condições para reabrir ou quando o fará.

Devido aos trabalhos de combate ao fogo, a Rua Ferreira Borges, uma das mais movimentadas da cidade, esteve encerrada até às 9h30.

No local estiveram 28 elementos das corporações dos Bombeiros Voluntários de Coimbra, Bombeiros Voluntários de Brasfemes e da Companhia de Bombeiros Sapadores de Coimbra, apoiados por oito viaturas.