Estavam no interior do armazém e inalaram fumo. Estão "bem de saúde" e fora de perigo. Curto-circuito poderá ter estado na origem do fogo

Um incêndio de grandes proporções, que deflagrou esta segunda-feira perto da Avenida de Berlim, a menos de um quilómetro da Gare do Oriente, foi dominado às 19:47, disse à agência Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB) de Lisboa. Duas pessoas foram assistidas pelo INEM devido a inalação de fumo.

Fonte da Proteção Civil, no local, explicou que as duas pessoas assistidas estavam no interior do armazém e inalaram fumo, mas que se encontram "bem de saúde" e fora de perigo.

A fase de rescaldo do incêndio, que destruiu totalmente uma loja de produtos chineses, deve durar "até à manhã de terça-feira", segundo o comandante dos bombeiros.

O comandante do Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB) de Lisboa, Pedro Patrício, disse no local à agência Lusa que o armazém "ardeu totalmente", que no seu interior havia "produtos inflamáveis", acrescentando que a fase de rescaldo do incêndio, dominado às 19:47, deverá demorar várias horas, possivelmente até à manhã de terça-feira.

Este responsável referiu que foi "aconselhado" aos moradores dos edifícios nas proximidades da loja que saíssem das suas habitações e que fechassem as janelas, devido à intensa nuvem de fumo, que, pelas 20:15, ainda se verificava no local.

A página da internet da Proteção Civil mostra, às 20:25, que o incêndio "está em fase de resolução" e que no local estão 59 operacionais apoiados por 23 viaturas.

"O incêndio foi circunscrito às 18:52 e dominado às 19:47", indicou o chefe adjunto da sala de operações do RSB de Lisboa, António Vinagre, acrescentando que "não há registo de qualquer vítima nem houve necessidade de evacuar nenhum edifício" nas proximidades do armazém.

Segundo o RSB de Lisboa, o alerta foi dado pelas 18:15, com o fogo a consumir um edifício comercial, com lojas.

As autoridades estão a pedir às pessoas que retirem as viaturas que estão estacionadas nas imediações do armazém e a Polícia Municipal já está a rebocar alguns carros, como a Lusa presenciou no local.

Fonte da PSP disse à Lusa que não há ninguém dentro do armazém, que tem dois pisos e um terraço e é isolado dos edifícios de habitação em redor, que, no entanto, estão próximos. As autoridades estão a retirar pessoas dos edifícios contíguos devido ao fumo intenso provocado pelo incêndio.

Junto ao local estão cerca de duas dezenas de cidadãos chineses a assistir ao combate às chamas.

No combate estão operacionais do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa e de várias corporações, entre elas do Beato, Penha de França e Cabo Ruivo, bem como do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Polícia. Segundo o site Autoridade Nacional da Proteção Civil, no local estão 53 operacionais e 20 viaturas.

Para o local, o INEM enviou a Viatura Médica de Emergência e Reanimação, do Hospital de São José, um motociclo de emergência e duas ambulâncias.

No local estão vários operacionais a combater as chamas.

Contactada pela Lusa, fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) disse, pelas 19:15, "não ter, até ao momento, registo de feridos".

Curto-circuito pode estar na origem do fogo

O incêndio terá tido origem "num curto-circuito" que depressa se alastrou devido ao "material inflamável e têxtil" existente no edifício, disse à Lusa a presidente da Junta dos Olivais.

A presidente da Junta de Freguesia dos Olivais, Rute Lima, falava à agência Lusa no local do incêndio, na Avenida de Berlim, nos Olivais, em Lisboa, após ter recolhido informações junto da "Proteção Civil".

De acordo com Rute Lima, até cerca das 20:00, os bombeiros não conseguiram entrar no armazém "devido à densidade" do fumo.

Questionada sobre a possibilidade de pessoas habitarem no armazém/loja de produtos chineses, a autarca não soube precisar, revelando apenas ter conhecimento da existência " de uma cozinha", utilizada pelos trabalhadores para "a preparação de refeições".

Segundo Rute Lima, não existem "danos pessoais" a registar, sendo que o resultado do incêndio não passará de "danos materiais".