Quatro pessoas, três por inalação de fumo e uma por queda, foram transportadas ao hospital de São João, no Porto

Um fogo que deflagrou pelas 7h50 desta quinta-feira na Rua de São Bartolomeu, em Valongo, obrigou à evacuação de 100 apartamentos, todos eles do mesmo prédio, de acordo com fonte dos Bombeiros de Ermesinde. No local estão pelo menos quatro operações de bombeiros: de Valongo, Ermesinde, Areosa e S. Pedro da Cova, confirmou a mesma fonte ao DN.

Foram observadas pelas equipas médicas do INEM 13 pessoas e quatro, três por inalação de fumo e uma por queda, foram transportadas ao hospital de São João, no Porto.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto afirmou que o alerta foi dado às 7h50 e que às 9h15 o fogo que deflagrou na garagem do edifício já estava "dominado".

O fogo já se encontra extinto, mas os moradores foram retirados das suas casas e continuam à espera de saber quando podem regressar.

No local estão ainda psicólogas da Câmara Municipal do Porto.

A causa do fogo é ainda desconhecida e a investigação está nas mãos da Polícia Judiciária.

À SIC Notícias, Bruno Fonseca, Comandante dos Bombeiros de Valongo, confirmou que foram retiradas das suas casas "mais de 100 pessoas". Os animais de estimação também já foram retirados e as pessoas encontram-se num autocarro disponibilizado pela autarquia, enquanto aguardam que uma equipa técnica da Proteção Civil avalie as condições do prédio e decida se há condições de segurança para os moradores regressarem aos apartamentos.

Ainda de acordo com o responsável, quatro viaturas ficaram completamente queimadas no incêndio que deflagrou na garagem do prédio, "mas todas as viaturas [cerca de 20] que se encontravam na garagem sofreram danos", confirmou o comandante da corporação de bombeiros de Valongo.

Segundo Bruno Fonseca, pelas 10h40 os bombeiros estavam em fase "de remoção de fumos da garagem".

A mesma fonte indiciou que estiveram envolvidos no combate às chamas 19 viaturas e 55 operacionais de seis corporações de bombeiros.

