Incêndio foi de "grandes proporções", segundo fonte dos bombeiros locais, e começou na "conduta de evacuação de fumos do restaurante"

Um incêndio que deflagrou esta quinta-feira à tarde num restaurante situado no rés-do-chão de um prédio de três andares, em São Bernardo, no concelho de Aveiro, causou quatro feridos ligeiros, disse à Lusa fonte dos Bombeiros.

Segundo o comandante dos Bombeiros Velhos, Carlos Pires, o alerta para o incêndio urbano foi dado às 14:30, tendo-se deslocado para o local cinco viaturas e 17 operacionais.

"Tratou-se de um incêndio de grande dimensão que começou na conduta de evacuação de fumos do restaurante", disse o mesmo responsável.

O comandante Carlos Pires referiu ainda que quatro pessoas foram transportadas para o Hospital de Aveiro, uma com queimaduras num membro superior e as restantes com dificuldades respiratórias, por inalação de fumos.

O fogo já foi extinto, estando neste momento a decorrer os trabalhos de ventilação e consolidação do rescaldo.

De acordo com Carlos Pires, o fogo causou "bastantes danos" no restaurante e em toda a área confinante à chaminé, tendo afetado os apartamentos situados nos pisos superiores, "essencialmente devido ao fumo e à carga térmica".

Os moradores desconhecem, para já, se poderão voltar ainda hoje às suas habitações.

"Neste momento, uma equipa do Serviço Municipal de Proteção Civil está a verificar as condições de segurança, não tendo ainda sido dada uma resposta final", disse Carlos Pires.