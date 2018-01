Pub

Incêndio deflagrou numa associação em Vila Nova da Rainha, concelho de Tondela

O presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus, considerou como "muito crítica" a situação decorrente de uma explosão de uma caldeira numa associação recreativa naquele município, que terá provocado oito mortos, de acordo fonte da Proteção Civil

Há 35 feridos, seis deles em estado grave, de acordo com as últimas informações oficiais

O incêndio ocorreu durante um jantar numa associação recreativa naquela localidade.O alerta foi dado às 20:51 e pelas 21:50 o fogo foi dado como extinto.

O presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus, considera a situação "muito crítica".

"Há muitas vítimas a serem atendidas, algumas já transportadas para os hospitais. São várias dezenas de feridos. Felizmente, os meios foram acionados rapidamente, mas isto é quase uma situação de catástrofe", diz o autarca de Tondela.

De acordo com José António Jesus, a explosão ocorreu numa associação recreativa, que tem umas instalações com dois pisos.

Há muitos feridos com queimaduras e outros com problemas decorrentes do fumo

A estrada principal foi cortada ao trânsito a cerca de dois quilómetros da associação recreativa aonde ocorreu a explosão.

Feridos graves em Lisboa e Porto

Os feridos mais graves do incêndio foram transferidos para unidades do Porto e de Lisboa, disse o secretário de Estado Adjunto e da Saúde.

Em declarações aos jornalistas cerca das 00:30, Fernando Araújo explicou que o incêndio na associação de Vila Nova da Rainha provocou 35 feridos, que foram levados para os hospitais de Tondela, de Viseu e de Coimbra, "onde estão a ser estabilizados".

"Alguns dos quais, os mais graves, queimados, serão transportados para unidades quer do Porto, quer de Lisboa", referiu, acrescentando que um adolescente, de 15 anos, poderá também ser transferido para Lisboa.

No entender do secretário de Estado, "foram ativados todos os meios considerados necessários".

"As quatro VMER (Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação) com equipas de suporte avançado de vida, três helicópteros, um dos quais do Ministério da Defesa, e um conjunto elevado de meios quer do INEM, quer dos bombeiros, quer da Proteção Civil que têm atuado em conjunto, de forma articulada, para dar uma resposta efetiva a esta situação que é muito grave", enumerou.

Fernando Araújo disse que se encontra ainda no local "uma unidade de psicólogos que está a dar apoio aos familiares e irá articular-se quer com a Proteção Civil, quer com a autarquia, neste momento e nos próximos dias", de forma a haver "uma resposta adequada para os familiares".

Lembrando que a região de Tondela foi muito afetada, no ano passado, pelos incêndios florestais, o responsável lamentou esta "nova catástrofe".

Três helicópteros e 170 operacionais mobilizados

Cerca de 170 operacionais e três helicópteros do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) foram mobilizados para Vila Nova da Rainha, no concelho de Tondela, disse o comandante operacional distrital de Viseu, Miguel David.

Ao fazer um ponto de situação, cerca das 23:10, sobre o incêndio ocorrido hoje à noite numa associação em Vila Nova de Paiva, Miguel David disse que "a operação de socorro está a decorrer" e "o incêndio está considerado extinto".

"Temos no local cerca de 170 operacionais, entre viaturas de socorro, ambulâncias e meios de combate e seis equipas médicas do INEM que montaram um posto médico avançado de forma a fazer triagem a todos os feridos", explicou.

Segundo o responsável, "estão ainda envolvidos nesta operação três helicópteros do Instituto Nacional de Emergência Médica, para além dos meios da GNR e dos serviços municipais de proteção civil".

O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social ativou a Linha Nacional de Emergência Social através do número gratuito 144.

O primeiro-ministro já falou com o presidente da Câmara de Tondela sobre o incêndio desta noite numa associação em Vila Nova da Rainha, estando a ser acionados "todos os meios", disse à agência Lusa fonte oficial do Governo.

Segundo a mesma fonte do executivo, estão a acompanhar as consequências do incêndio, que até ao momento já terá provocado pelo menos oito mortos, serviços dos ministérios da Administração Interna, da Saúde e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Marcelo vai a Tondela

O Presidente da República, MarceloRebelo de Sousa, desloca-se hoje ao final da manhã a Vila Nova da Rainha, onde um incêndio sábado à noite numa associação recreativa matou pelo menos oito pessoas.

A informação consta de uma mensagem na página oficial da Presidência da República, que adianta que o "chefe de Estado deslocar-se-á ao local no domingo ao fim da manhã, depois de terminada a fase crítica da operação de socorro".

"O Presidente da República, estando a acompanhar as informações sobre a nova tragédia que atingiu o concelho de Tondela, em Vila Nova da Rainha, expressa os seus sentidos sentimentos aos familiares das vítimas mortais e aos feridos que se encontravam na Associação Cultural, Recreativa e Humanitária daquela localidade", refere.

Segundo a mesma nota, "neste momento é importante sublinhar o trabalho das equipas que se encontram no local, prestando auxílio aos feridos".

Condolências do Governo

"O Governo apresenta as mais sentidas condolências aos familiares e amigos das vítimas do acidente deste sábado em Vila Nova da Rainha", lê-se numa nota que vai ser publicada no portal do executivo.

Na mesma nota, refere-se que o primeiro-ministro, António Costa, "tem estado em contacto permanente com o presidente da Câmara Municipal de Tondela" [José António Jesus] sobre as consequências do incêndio "e informou que todos os meios necessários foram imediatamente disponibilizados e acionados".

"O Governo está a acompanhar no terreno as consequências do incêndio, através dos serviços dos Ministérios da Administração Interna, da Saúde e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Foram disponibilizadas também equipas de apoio psicológico", acrescenta-se.

O Governo adianta ainda que os secretários de Estado da Proteção Civil, Artur Neves, e o adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, estão já no local da tragédia.

Por outro lado, hoje, ao fim da manhã, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, acompanhará o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na sua deslocação ao local, "depois de terminada a fase crítica da operação de socorro".

