Estudo homólogo do IPDT - Instituto de Turismo, revelado esta sexta-feira mostra crescimento de 10%. Em 2017, foram 83% as pessoas que responderam afirmativamente à pergunta sobre a intenção de gozar umas short-breaks. As conclusões tiveram por base 411 questionários online recolhidos através de um inquérito promovido com uma campanha na rede social Facebook.

