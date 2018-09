Mais de cem bombeiros combatem fogo em fábrica de produtos congelados

Mais de uma centena de bombeiros estão a combater o incêndio que deflagrou hoje em São João de Lourosa, Viseu, numa empresa de congelados, não havendo vítimas a registar, segundo a proteção civil.

Às 09:35 estavam no local do fogo 138 operacionais, com o auxílio de 48 veículos.

O combate ao incêndio está a decorrer favoravelmente, mas vai demorar várias horas, disse o segundo comandante dos Bombeiros Municipais, Rui Nogueira.

"Tecnicamente o incêndio não está dominado, mas está circunscrito a um edifício. Está garantido que o incêndio não propaga a nenhuma edificação adjacente", explicou Rui Nogueira aos jornalistas, à entrada da empresa, junto à Estrada Nacional 231, em S. João de Lourosa.

Segundo a mesma fonte, os bombeiros tiveram "como missão prioritária evitar que o incêndio propagasse aos edifícios adjacentes, também eles industriais", quer da Beiragel, quer de outras empresas.

"Conseguimos com êxito esse objetivo. O incêndio neste momento está circunscrito ao edifício, todo tomado pelas chamas. O que estamos a fazer é eliminar o foco de incêndio dentro desse edifício", acrescentou.

Rui Nogueira referiu que os trabalhos "vão demorar várias horas", havendo "máquinas de apoio pesadas já a trabalhar para separação de combustíveis, para que seja mais eficaz".

O responsável disse que as dificuldades de combate ao incêndio se prendem com o facto de o combustível existente nesta indústria ser "altamente inflamável" e, "quer na sua estrutura, quer no seu conteúdo", ter propagado "com violência".

O alerta para o incêndio na fábrica Beiragel foi dado às 06:19, de acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.

"A empresa, situada na zona industrial de São João Lourosa junto à Estrada Nacional 231, está tomada pelas chamas, estando vários corporações de bombeiros no local e outras a caminho", disse a fonte, pelas 07:00.