Dominado incêndio em fábrica de móveis em Paredes

O incêndio numa fábrica de móveis que deflagrou hoje de manhã no concelho de Paredes, distrito do Porto, foi dominado pelas 08:36 e um bombeiro teve de ser assistido devido à inalação de fumos, disse fonte oficial.

Em declarações à Lusa, fonte da sala de gestão de emergência do Comando Distrital de Operação de Socorros (CDOS) do Porto precisou que o alerta do incêndio industrial no concelho de Paredes foi às 07:04 e que pelas 08:36 foi dado como dominado.

Um bombeiro foi assistido no local por inalação de fumos, adiantou a fonte.

No terreno estavam, pelas 09:00, a combater as chamas 60 bombeiros, com 23 viaturas, das corporações de Paredes, Baltar, Rebordosa, Penafiel, Cête, Lordelo, Passo de Sousa, com 56 elementos e 20 viaturas, acrescentou o CDOS do Porto.