Incêndio em edifício nas Laranjeiras já foi controlado

Um incêndio deflagrou, ao início desta noite, na cobertura de um edifício de dois pisos, junto à Estrada das Laranjeiras, em Lisboa. Ainda não se sabe o que terá estado na origem do incêndio, que ocorreu junto a uma zona residencial.

"Trata-se de um incêndio num edifício com dois pisos, com o fogo a ocorrer, essencialmente, na cobertura. Não existem vítimas a registar e as chamas continuam a ser combatidas, estando a situação controlada", disse fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, por volta das 22.00.

O alerta foi dado às 21.13, não existindo ainda informações sobre os danos causados.

De acordo com fonte dos Sapadores de Lisboa, estão no local oito viaturas, apoiadas por 24 elementos da corporação.

Os bombeiros receberam o alerta de um outro incêndio numa habitação na zona do Bairro Padre Cruz, me Lisboa, mas tratou-se de um falso alarme.

Com Lusa