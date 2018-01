A história parece o guião de um filme de Bollywood, mas é verdadeira. Em 2015, duas mulheres indianas, mas de religiões diferentes - hindu e muçulmana - deram à luz no mesmo dia e com uma hora de diferença no Hospital Civil Mangaldai, em Assam, no noroeste da Índia. Uma semana depois, a mãe de uma das crianças disse ao marido que aquele bebé não era o deles. Testes de ADN confirmaram a suspeita da mulher, mas quase três anos depois as famílias não querem trocar as crianças.

