Pub

As autoridades policiais estão a investigar as causas do incêndio

Um incêndio destruiu, na madrugada de hoje, um restaurante situado no Monte do Pilar, em Póvoa de Lanhoso, junto ao castelo, disse fonte dos bombeiros locais.

Segundo a fonte, o alerta foi dado pela 01:49, numa altura em que o restaurante estava fechado.

O combate às chamas durou até perto das 04:00, tendo envolvido seis viaturas e 20 operacionais.

As causas do incêndio ainda não estão apuradas, estando as investigações a cargo das autoridades policiais.