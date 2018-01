Pub

Um incêndio está a ser combatido pelos bombeiros numa área de mato na zona dos Pinheiros Altos, freguesia de Almancil, concelho de Loulé, próximo do empreendimento turístico de luxo da Quinta do Lago

O alerta para o incêndio foi dado às 16:47 e às 20:20 o fogo ainda tinha "duas frentes ativas", mas "sem colocar em risco qualquer habitação ou pessoas", disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

Trata-se de uma zona de mato e canavial, nos Pinheiros Altos, em Almancil, que está próxima da Quinta do Lago. Há habitações nessa zona, mas neste momento não há nada em risco

A combater o fogo, precisou, estão 13 veículos, com 42 operacionais, entre bombeiros das corporações de Loulé e Faro e elementos da GNR.

Questionado sobre a previsão para as próximas horas, a fonte do CDOS de Faro respondeu que o combate ao incêndio pode ser favorecido pela subida da humidade do ar durante a noite.