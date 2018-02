Pub

O incêndio deflagrou na fábrica da Sacor.

Um incêndio está a consumir uma fábrica de etiquetas e cordões situada no lugar de Minhouro, freguesia de Varziela, concelho de Felgueiras.

Contactado pela Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) do Porto disse que o alerta do incêndio que deflagrou na fábrica Sacor foi dado às 13h30.

No local encontram-se bombeiros das corporações de Felgueiras e da Lixa, apoiados por nove viaturas.