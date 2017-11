Pub

Rui Rio lembra perda constante de autarquias lideradas pelo PSD desde 2005 e alerta para o definhamento do partido.

Rui Rio afirmou ontem que "a implantação real" de um partido como o PSD mede-se a nível do poder local e não pelo número de deputados no Parlamento. Nesse sentido, este candidato à liderança do partido alertou para a influência cada vez mais reduzida do partido e lembrou exemplos de grandes partidos que na Europa quase desapareceram ou perderam esse estatuto, como o PS francês, o grego ou o espanhol.

Após elencar a redução constante de câmaras ganhas nas eleições autárquicas desde 2005 até 2017 (de 157 para 98), ano em que os resultados em Lisboa e no Porto foram "mais próprios do PCP", Rui Rio sublinhou que "o PSD tem de assumir e perceber que se enquistou" ou, por exemplo, estar consciente de que haver pessoas com notoriedade interna mas não externa pouco ajuda o partido a ser relevante na sociedade.

Rui Rio intervinha num hotel da capital perante duas centenas e meia de militantes, entre os quais Francisco Pinto Balsemão, Manuela Ferreira Leite, Ângelo Correia, David Justino, Nunes Liberato, Couto dos Santos, Vieira de Castro, Arménio Santos ou Hugo Velosa, além de outros dois oradores da sessão e membros da sua equipa de campanha, Paulo Mota Pinto e Nuno Morais Sarmento.

"Temos de agir" e há que começar pelo princípio, sublinhando que "somos um partido social-democrata" - na linha de figuras como Sá Carneiro, Francisco Pinto Balsemão ou Cavaco Silva - e "não somos a direita ou a esquerda" em Portugal. Isso "significa estarmos ao centro", mesmo que uns militantes estejam mais à direita e outros mais à esquerda, assumiu o candidato.

Numa cerimónia que começou com a apresentação dos nomes que compõem a sua comissão de honra e a que se seguiram as intervenções de Paulo Mota Pinto - presidente daquela comissão, cujos membros "são a história viva do PSD", assinalou Rui Rio - e de Nuno Morais Sarmento (mandatário nacional), o candidato defendeu um novo 25 de Abril para Portugal, "não militar mas civil", para "dar à democracia a vitalidade que precisa" e para que o poder democrático deixe de ser "muito mais fraco" do que os poderes fáticos existentes no Estado e na sociedade.

"O PSD tem de cuidar do regime, que está doente", disse o antigo vice-presidente do partido, para o que é essencial "convidar os outros partidos" para concretizar "reformas de regime", à cabeça das quais está a da Justiça - e, principalmente, evitar que sejam desfeitas com as mudanças de governo.

Um partido como o PSD "tem a obrigação de colaborar com os outros" quando "sozinho não consegue resolver os problemas estruturais" do país, prosseguiu Rui Rio. "Em tudo o que é estrutural temos de consensualizar", enfatizou o candidato, que aconselhou os militantes a "falar com os portugueses e a perceber o que eles querem" sobre quem será "o melhor candidato" para liderar o PSD, a fim de "votarem nele" no dia das eleições.

"Alguém que se candidata" à liderança do PSD "está na prática a candidatar-se a primeiro-ministro", pelo que "se faz sentido ter ideias para o PSD, faz mais sentido apresentar ideias para o país" e encontrar soluções para os "principais estrangulamentos ao desenvolvimento" de Portugal, argumentou o economista de profissão.

Apontando o crescimento económico como "o objetivo" a atingir, para o qual a redução do endividamento "é uma condição", Rui Rio considerou "determinante [o Estado] criar" condições paras as empresas investirem e exportarem - evitando que esse crescimento se faça por via do consumo privado.