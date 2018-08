Il Mercato recebe selo de autenticidade italiana

O restaurante Il Mercato abriu há um ano e meio pelas mãos de um chef nepalês e acaba de ser distinguido com a marca de autenticidade italiana, atribuída pelo Instituto Nacional de Investigação Turística, em colaboração com a Câmara do Comércio italiana.

O proprietário - que já tinha conquistado esta distinção com o restaurante Come Prima - confessou ao DN que esta distinção mostra que "não sendo italiano, se tivermos vontade de trabalhar chegamos lá". O chef Tanka, nasceu no Nepal, mas quando decidiu abrir um restaurante italiano em Lisboa soube que tinha de ser à séria. "O prémio Ospitalità Italiana é atribuído aos restaurantes que tenham um chef que tenha estudado em Itália, que usem produtos DOP e sigam as formas de cozinha italianas", explica.

Desde que abriu o Il Mercato que o chef Tanka queria este prémio. Junta-se assim a outros restaurantes italianos em todo o mundo (e também em Portugal) que têm uma certificação de autenticidade da cozinha transalpina.