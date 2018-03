Pub

A investigação está agora a cargo da Polícia Judiciária.

Um homem de 86 anos foi hoje encontrado morto deitado no chão do quarto da sua residência, nas Olaias, Lisboa, "com marcas de arma branca", disse à agência Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.

O alerta foi dado à PSP, pelas 12:15, por uma filha do idoso, que encontrou o pai "prostrado no chão do quarto" da habitação, situada na rua Wanda Ramos, nas Olaias, que pertence à freguesia do Alto do Pina.

