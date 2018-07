Morta com "grande violência" e com "objeto perfurante". Filho é o suspeito

O homicídio da idosa, de 86 anos, alegadamente por um filho, em Pinhal Novo, no concelho de Palmela (Setúbal), terá sido cometido com "grande violência" e recurso a um objeto perfurante, revelaram à Lusa fontes policiais.

Os motivos do crime, ocorrido na casa da mãe, ainda estão por esclarecer, referiram as fontes, indicando que o suspeito, detido e à guarda da Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal, deverá ser apresentado na segunda-feira ao Tribunal de Setúbal para aplicação de eventuais medidas de coação.

Segundo as fontes, o homem suspeito de ter matado a mãe, que estava no local do crime quando hoje foi dado o alerta e feita a detenção, tem cerca de 50 anos e não 39 como foi inicialmente avançado à Lusa pelo Comando Territorial de Setúbal da GNR.

A "morte muito violenta" da idosa, segundo as fontes, terá ocorrido no sábado ou durante a última noite, horas antes do alerta, que foi dado hoje, por volta da hora de almoço, na rua Afonso de Albuquerque, em Pinhal Novo.

O cadáver da vítima foi transportado para a morgue do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, onde será autopsiado.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, o alerta foi dado às 12:17, tendo as operações de socorro mobilizado os bombeiros de Pinhal Novo, a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Setúbal e uma equipa de psicólogos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).