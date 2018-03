Passos vai dar aulas no próximo ano letivo

Documento já tem 758 assinantes e e é subscrito por professores e investigadores como Miguel Vale de Almeida ou Rui Bebiano. Estão contra cargo de catedrático

A nomeação de Passos Coelho como professor catedrático convidado do ISCSP (Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas) continua a reunir opositores. Desta vez, é um grupo de 28 professores e investigadores universitários que resolveu lançar uma petição contra o cargo que foi atribuído ao ex-primeiro-ministro que vai dar aulas de Administração Pública a alunos de mestrado e doutoramento.

No documento, que conta já com 758 assinaturas, os peticionários explicam que "muito embora não constitua uma ilegalidade, a referida nomeação configura em si mesma uma ofensa à dignidade dos profissionais da ciência e do ensino em Portugal, particularmente no atual momento em que vivemos: há doutorados a dar aulas sem remuneração e uma precariedade gritante na investigação, que está longe de encontrar o fim".

Entre os subscritores da petição estão nomes ligados à esquerda como o ex-deputado socialista e professor do ISCTE Miguel Vale de Almeida, ou Rui Bebiano, historiador e investigador do CES, e André Barata da UBI. Pedem esclarecimentos à Presidência da República, à Assembleia da República, ao primeiro-ministro, o ministro da Educação e Ciência, ao reitor da Universidade de Lisboa, o conselho cientifico do ISCSP, sobre toda esta situação.

Os peticionários chamam a atenção para o facto de o ex-líder do PSD ter de desempenhar funções, ao abrigo do estatuto da carreira de docente, para as quais não está habilitado por não ter os graus académicos correspondentes. Já que Passos Coelho tem apenas o grau de licenciatura em Economia pela Universidade Lusíada.

"Ora, a experiência relevante do ex-Primeiro Ministro em funções governativas não evidencia formação científica ou pedagógica que o habilite para a coordenação científica e coordenação pedagógica exigida a um professor catedrático, ou equiparado. Aliás, o ECDU concretiza no seu articulado um conjunto de funções particulares em que se enfatizam funções de regência, coordenação, direção de disciplinas, programas de estudos inteiros e mesmo programas de investigação, ao ponto de estar habilitado a "substituir, nas suas faltas ou impedimentos, os restantes professores catedráticos do seu grupo.", refere o texto da petição.

Na petição recorda-se ainda que quem contratou Passos Coelho foi o presidente do ISCSP, Manuel Meirinho, ex-deputado eleito como independente nas listas do PSD, em 2011.

Na semana passada, tinha sido promovido um abaixo-assinado de alunos contra a contratação de Passos Coelho. Em causa, mais uma vez a falta de qualificações académicas para o cargo. Na sequência deste documento, a associação de estudantes demarcou-se e apoiou a decisão da direção da instituição.