IC1 cortado junto a São Bartolomeu de Messines devido a acidente

Rapaz de 18 anos morre em acidente com autocarro de viagem de finalistas

Trânsito reaberto no IC1 após acidente com dois feridos graves

O IC1 está cortado desde as 05:30 de hoje junto à localidade do Cardal, São Bartolomeu de Messines, em Silves, devido a uma colisão entre um veículo ligeiro e um pesado que causou um ferido, segundo a Proteção Civil.

De acordo com uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o alerta para o acidente no Itinerário Complementar (IC) 1 foi dado às 05:20.

"Há um ferido que deverá ser grave, mas ainda está a ser avaliado no local", disse a mesma fonte.

No local estão 22 operacionais com o auxílio de nove veículos e um helicóptero.