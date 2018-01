Pub

Decisão vigora até 28 de janeiro

A Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo anunciou hoje o alargamento de horário de centros de saúde durante a semana e ao fim de semana pelo menos até dia 28 de janeiro.

Em horário alargado durante a semana vão funcionar 35 centros de saúde, ao sábado 47 e ao domingo 37, segundo o presidente da ARS de Lisboa e Vale do Tejo que, em declarações aos jornalistas, apresentou o "reforço dos centros de saúde", tendo em conta o período de inverno e o esperado pico da gripe.

Segundo a lista divulgada pela ARS de Lisboa e Vale do Tejo, estarão abertos durante a semana entre as 20:00 e as 22:00 os centros de saúde de Lumiar, Sete Rios, Paço d'Arcos, Algés, Cascais, S. João do Estoril, Parede, Alcabideche, S. Domingos de Rana, Amadora, Póvoa de Stº Adrião, Moscavide, Póvoa de Santa Iria, Alverca, Almada, Seixal, Bombarral, Caldas da Rainha, Torres Vedras, Abrantes, Alcanena, Mação, Torres Novas, Ourém, Cartaxo e Santarém.

Ainda durante a semana estarão abertos das 20:00 às 24:00 os centros de Algueirão, Monte Abraão, Agualva Cacém e Nazaré.

A funcionar 24 horas estão os serviços permanentes de Benavente, Mafra e Coruche. Das 20:00 às 21:00 funciona o centro de saúde de Sesimbra e das 20:00 às 23:00 o de Rio Maior.

Nos sábados, estarão abertos os seguintes centros de saúde: Lumiar, Sete Rios, Lapa, Olivais, Paço d'Arcos, Algés, Cascais, Parede, Amadora, Brandoa, Buraca, Algueirão, Monte Abraão, Agualva Cacém, Rio de Mouro, Sintra, Póvoa de Stº Adrião, Moscavide, Alverca, Alenquer, Azambuja, Arruda, Benavente, Almada, Seixal, Alcochete, Alhos Vedros, Barreiro, Sesimbra, Palmela, S. Sebastião, Nazaré, Bombarral, Caldas da Rainha, Mafra, Torres Vedras, Lourinhã, Cadaval, Sobral de Monte Agraço, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Rio Maior e Santarém.

Os horários destes centros abertos ao sábado é diverso, mas a generalidade está aberta entre as 10:00 e as 18:00, havendo algumas unidades abertas até às 20:00 ou às 22:00.

Aos domingos vão estar abertos em Lisboa e Vale do Tejo os seguintes centros de saúde: Sete Rios, Lapa, Paço d'Arcos, Algés, Cascais, Parede, Amadora, Monte Abraão, Póvoa de Stº Adrião, Moscavide, Alverca, Azambuja, Benavente, Almada, Seixal, Alcochete, Moita, Barreiro, Sesimbra, Palmela, S. Sebastião, Nazaré, Bombarral, Caldas da Rainha, Mafra, Torres Vedras, Lourinhã, Cadaval, Sobral de Monte Agraço, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Rio Maior e Santarém.

Também aos domingos há ligeiras diferenças nos horários consoante as unidades, mas a maioria está aberta até às 18:00 ou até às 20:00.