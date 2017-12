Pub

Homem tinha 75 anos

Um homem de 75 anos morreu esta noite, na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, na Madeira, depois de ter sido atropelado e ficado preso debaixo de uma viatura que deslizou na estrada.

Fonte dos bombeiros de Câmara de Lobos disse à agência Lusa que o acidente ocorreu no sítio do Foro, na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, no concelho contíguo ao Funchal.

Apesar dos esforços, a vítima "morreu no local", tendo "ficado debaixo do carro", sem condutor, que deslizou, disse, referindo que o homem nasceu em 1942.

"O carro não era da vítima", acrescentou a mesma fonte, adiantando que no local esteve a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), uma ambulância e uma viatura de desencarceramento.