Pub

As causas da queda são desconhecidas

Um homem morreu esta tarde na Ria Formosa, em Olhão, no Algarve, para onde caiu quando estava sentado num muro na zona ribeirinha, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, a queda do homem foi relatada por populares que se encontravam na zona e que retiraram o corpo do mar, tendo sido o óbito confirmado pelo Instituto Nacional de Emergência Médica.

A fonte acrescentou que são desconhecidas as causas que provocaram a morte do homem, bem como a idade e nacionalidade, embora a página da internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil refira a morte por "afogamento".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O caso está a ser acompanhado pela Polícia de Segurança Pública e pela Polícia Marítima de Olhão.