Um despiste de um motociclo na estrada nacional 118 em Benavente, distrito de Santarém, causou hoje uma vítima mortal

"Recebemos o alerta pelas 20:41 para um despiste de um motociclo na estrada nacional 118, na rotunda que dá acesso à A10. O despiste causou uma vítima mortal, um homem com idade entre os 40 e os 50 anos", disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

No local do acidente estiveram os bombeiros de Benavente, a viatura do hospital de Vila Franca e elementos da GNR.