Até ao final de novembro, tinha morridos 99 pessoas vítimas de acidentes de trabalho

Um homem com cerca de 30 anos morreu esta terça-feira num acidente de trabalho, em Fajões, no concelho de Oliveira de Azeméis.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Fajões, Ricardo Guerra, os bombeiros foram acionados pelas 14:50 para um acidente de trabalho, envolvendo um colaborador de uma pedreira. Quando chegaram ao local, a vítima estava caída dentro de uma betoneira numa zona "bastante confinada", o que dificultou os trabalhos para retirar o corpo.

Quando os bombeiros retiraram a vítima, esta encontrava-se em paragem cardiorrespiratória, tendo o óbito sido confirmado no local pelo médico do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

No local estiveram os Bombeiros de Fajões, com quatro meios e dez elementos, duas equipas do INEM e da GNR.

Em 2017, até ao final de novembro, 99 pessoas morreram vítimas de acidentes de trabalho, segundo as estatísticas da Autoridade para as Condições do Trabalho.