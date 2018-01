Pub

O trabalhador foi atropelado por um veículo industrial

Um acidente de trabalho, na manhã desta sexta-feira, culminou na morte de um trabalhador, de acordo com informações dos Bombeiros Voluntários de Penafiel, que permanecem no local.

O homem terá morrido atropelado por um veículo industrial de uma pedreira em Marecos, Penafiel, distrito do Porto.

De acordo com fonte da Proteção Civil Municipal, citada pela Lusa, o alerta foi dado pelas 10h36 e para o local foram mobilizados seis veículos de socorro, incluindo do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

A Autoridade para as Condições do Trabalho está no local, ainda segundo a Proteção Civil Municipal de Penafiel.