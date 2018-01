Pub

A vítima tinha 79 anos

Um homem de 79 anos morreu esta terç-feira na sequência de um acidente com uma máquina agrícola em Juncal do Campo, no concelho de Castelo Branco, disse à agência Lusa fonte da GNR.

"O acidente registou-se numa propriedade privada [em Juncal do Campo], com o capotamento de um motocultivador. Morreu um homem de 79 anos", explicou a fonte do Comando Territorial de Castelo Branco da GNR.

À Lusa, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco disse que o alerta foi dado às 11:25.

Foram mobilizadas para o local três viaturas dos bombeiros de Castelo Branco, com oito operacionais, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do hospital da Covilhã e a GNR.