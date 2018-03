Pub

Um homem morreu esta quinta-feira após cair num buraco na zona de Celas, em Coimbra, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra.

"Recebemos o alerta pelas 19:01. A vítima caiu num buraco e acabou por morrer no local", disse à Lusa fonte do CDOS, sem precisar a idade da vítima ou as circunstâncias da queda.

Segundo a mesma fonte, o caso ocorreu na rua das Parreiras, na zona de Celas, em Coimbra.

No local estiveram os Sapadores de Coimbra, os bombeiros Voluntários de Coimbra, a PSP e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).