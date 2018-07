Homem matou mãe à pancada

Morta com "grande violência" e com "objeto perfurante". Filho é o suspeito

Uma mulher, de 86 anos, foi morta pelo filho no Pinhal Novo, em Setúbal. Fontes policiais contactadas pela agência Lusa relataram que terá ocorrido uma "morte muito violenta", na casa da vítima, mas que ainda é prematuro apontar em concreto as circunstâncias do homicídio e a forma da agressão.

O principal suspeito é um filho, de 39 anos, segundo a GNR de Setúbal, que está à guarda da Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal, encarregada da investigação, e que estava no local do crime quando este domingo foi dado o alerta e feita a detenção.

De acordo com as mesmas fontes, o crime terá sido perpetrado no sábado ou durante a última noite, horas antes do alerta, que foi dado este domingo, por volta da hora de almoço, na rua Afonso de Albuquerque, em Pinhal Novo.

O cadáver da vítima foi transportado para a morgue do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, onde será autopsiado.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, o alerta foi dado às 12:17, tendo as operações de socorro mobilizado os bombeiros de Pinhal Novo, a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Setúbal e uma equipa de psicólogos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

As testemunhas no local relataram à TVI, que a mulher teria sido morta à pancada. Terão sido as funcionárias de uma instituição que prestava apoio ao domicílio que deram o alerta às autoridades. O filho vivia com a mãe e o pai, que também estava em casa quando foi dado o alerta.