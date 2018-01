Pub

Vítima foi para o hospital em estado grave para ser operada. Atacante será presente a tribunal amanhã

Um homem esfaqueou várias vezes a mulher, em Bragança, na sequência de um "desentendimento entre o casal de etnia cigana", referiu ao DN fonte da PSP de Bragança ao fim da tarde desta terça-feira.

A mulher terá ficado em estado grave e está "neste momento a ser operada", referiu a mesma fonte.

O homem, de 36 anos, está nas "instalações da PSP de Bragança e será presente a tribunal amanhã [quarta-feira]".

De acordo com informação recolhida pela Lusa junto do Comando Distrital de Bragança da PSP, a vítima, com 33 anos, apresentava facadas "por todo o corpo, inclusive na cabeça".

De acordo com os relatos recolhidos pela polícia, a agressão terá ocorrido durante um desentendimento entre o casal, junto a uma estação de serviço na cidade de Bragança.

A Polícia foi chamada ao local às 13:30.