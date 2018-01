Pub

O corpo foi encontrado pelas 11:00 desta terça-feira, junto à Praça do Forte na Figueira da Foz

Um homem com cerca de 30 anos foi encontrado hoje sem vida no rio Mondego, na Figueira da Foz, disse à agência Lusa o comandante da Capitania da Figueira da Foz.

Segundo Humberto Rocha, trata-se de uma morte muito recente, tendo em conta o estado do cadáver, pelo que o caso não está relacionado com um suicídio ocorrido no domingo na zona.

O corpo foi encontrado cerca das 11:00, junto à Praça do Forte, sem qualquer identificação, e vai ser transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal de Coimbra.