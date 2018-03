Pub

Suspeito encontrava-se em liberdade condicional, depois de condenado por crime contra a sua filha.

Um homem de 52 anos foi detido por suspeita do crime de abuso sexual de criança agravado e, após ter sido interrogado por um juiz de instrução criminal, ficou em prisão preventiva, informou esta quinta-feira o Ministério Público.

Segundo adianta a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL), o arguido, que já tinha sido condenado a uma pena de prisão de nove anos e seis meses pela prática do mesmo crime contra a sua filha, encontrava-se em liberdade condicional e sujeito à obrigação de não voltar a aproximar-se da filha, nem estar desacompanhado junto de crianças e afastar-se de locais frequentados por menores.

No decurso do período de liberdade condicional, o arguido foi residir para casa de uma mulher com quem manteve uma relação amorosa, praticando atos sexuais com a filha menor daquela, uma criança de nove anos.

O inquérito foi dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, com a coadjuvação da Polícia Judiciária.