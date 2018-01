Pub

Vítima foi levada para o hospital. Detido tem 55 anos e foi preso depois de se ter despistado contra uma árvore após perseguição

Um homem de 55 anos foi detido hoje no Porto por suspeita de atropelamento e fuga, informou a PSP.

Segundo um comunicado divulgado hoje, um agente da PSP de serviço na Avenida dos Aliados, no Porto, verificou que o suspeito se pôs em fuga na sequência de um atropelamento.

Foi iniciada perseguição, com ajuda de um condutor que ali circulava, tendo o suspeito sido detido na rua do Ouro, depois de se ter imobilizado após colisão da sua viatura com uma árvore.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Durante a fuga o homem de 55 anos conduziu de forma perigosa, desobedecendo a várias regras e até a sinais vermelhos e colidiu com uma viatura da polícia que circulava numa rua da cidade.

A vítima do atropelamento foi levada para um hospital através dos meios de socorro, mas a PSP nada adianta sobre o seu estado de saúde.

O condutor e suspeito não estava habilitado para conduzir o veículo em que circulava.