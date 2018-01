Pub

Um homem já foi detido pela agressão ao agente da PSP

Um agente da PSP foi agredido com um murro por um homem na Baixa da Banheira, concelho da Moita. O caso ocorreu na noite de sábado e o homem de 39 anos acabou por ser detido no local, anunciou hoje a força policial.

"Após informação de desavenças familiares, uma patrulha da PSP deslocou-se ao local. Ao abrir a porta da residência, um dos intervenientes, de forma inesperada, desferiu um soco na face de um dos agentes", refere a PSP em comunicado.

Segundo as autoridades, o agressor proferiu ameaças e injúrias a todos elementos que estavam no local. "Prontamente manietado, o suspeito reagiu de forma persistente com violência", acrescenta a polícia.

O homem acabou por ser detido e notificado para comparência em tribunal.