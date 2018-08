Homem desapareceu na praia do Malhão enquanto pescava

Um homem desapareceu no domingo à noite na praia do Malhão, em Vila Nova de Milfontes, no concelho de Odemira, disse hoje à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja.

Segundo a mesma fonte, o alerta para o desaparecimento do homem, que estava a pescar, foi dado pelas 20:15 de domingo e pelas 00:30 de hoje continuavam as operações de busca.

Por essa hora, no local estavam elementos e meios da Polícia Marítima, da GNR e dos Bombeiros de Vila Nova de Milfontes.

Nas buscas está também envolvido um meio aéreo.