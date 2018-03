Pub

Causas da mortes estão ainda por apurar

Um homem de 99 anos foi esta quinta-feira encontrado carbonizado em Peges, em Peges, freguesia de Castelo de Penalva, no concelho de Penalva do Castelo, Viseu.

De acordo com fonte do CDOS de Viseu, o homem foi encontrado depois de uma "queimada descontrolada" ter sido extinta, com os bombeiros a encontrarem o corpo.

Não se sabe ainda se a morte foi causada pelo incêndio ou não, algo que ainda "está por apurar pelas autoridades".

No local estão os bombeiros e a GNR.