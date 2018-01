Pub

Um homem, de 80 anos, morreu hoje durante um incêndio na habitação, na freguesia da Parede, concelho de Cascais

Segundo o CDOS de Lisboa, o alerta foi dado pelas 18:22, na sequência de um incêndio numa habitação de dois pisos na localidade de Murtal, na freguesia de Carcavelos e Parede.

No local estiveram elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica, PSP, uma viatura do serviço municipal de Proteção Civil e uma equipa de inspetores da Polícia Judiciária, responsável pela investigação.