Um homem de 78 anos morreu na manhã de hoje ao cair a um poço em Lordelo, no concelho de Paredes, disse à Lusa o comandante dos bombeiros daquela localidade.

José Freitas explicou que o alerta foi comunicado às 9:15 e que o corpo da vítima foi retirado do poço pelos bombeiros. O óbito foi confirmado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

O poço teria entre 10 a 15 metros de profundidade e era utilizado pela família.

Segundo relatos de familiares, a vítima teria saído de casa, cerca de meia hora antes do alarme, com o objetivo de tratar do poço.

Ao local acorreram a VMER do Hospital de São João, a equipa da Viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Valongo e a GNR de Lordelo.