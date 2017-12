Porto, 2710/2017 - Ponte de D. Maria Pia é uma infraestrutura ferroviária que liga a cidade do Porto a Vila Nova de Gaia do arquiteto Gustave Eiffel. (Pedro Correia/Global Imagens)

O alerta para a ocorrência foi dado ao início da tarde, pelas 14:15

Um homem com 53 anos foi este domingo encontrado sem vida na Avenida de Paiva Couceiro, a cerca de 100 metros da Ponte de D. Maria Pia, no Porto, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto e da Polícia Marítima.

O alerta para a ocorrência foi dado ao início da tarde, pelas 14:15, e que as autoridades encontraram "um homem sem vida" na Avenida Paiva Couceiro, perto da ponte de D. Maria, uma infraestrutura ferroviária no Rio Douro entre as cidades do Porto e Vila Nova de Gaia.

Fonte da Polícia Marítima acrescentou, por seu turno, que o homem é de nacionalidade portuguesa e tinha 53 anos.

No local esteve uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e elementos dos Sapadores e a Polícia Marítima, acrescentou.

A causa da morte ainda é desconhecida, adiantaram as autoridades.