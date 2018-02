Pub

Vítima era trabalhador de uma empresa que fazia ligações de água e saneamento na freguesia

Um homem de 44 anos morreu hoje ao ficar soterrado numa vala para colocação de saneamento, em Santa Marinha do Zêzere, concelho de Baião, avançou à Lusa fonte dos Bombeiros.

De acordo com a fonte, a vítima era trabalhador de uma empresa que andava a fazer as ligações de água e saneamento na freguesia.

O alerta para a corporação de Santa Marinha do Zêzere ocorreu pelas 13:23, para a rua 20 de junho.

À chegada dos bombeiros, o homem estava em paragem cardiorrespiratória. Foram efetuadas manobras de reanimação, mas o óbito foi confirmado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa.

No local estiveram 15 bombeiros de Santa Marinha do Zêzere, apoiados por três viaturas, e a equipa da VMER.

A vítima foi transportada para o Instituto de Medicina Legal do Hospital de Penafiel.