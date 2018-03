Pub

Fontes dos bombeiros locais afirmou que o homem "caiu de uma altura de cerca de dois metros e sofreu traumatismos na zona abdominal e pélvica"

Um homem de 38 anos de idade ficou esta sexta-feira ferido com gravidade na sequência de um acidente de trabalho no Santuário da Madalena, na freguesia de Fornelos, Ponte de Lima, disse à Lusa fonte da proteção civil.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o acidente de trabalho ocorreu cerca das 13:45, quando "o trabalhador, ao serviço de uma empresa de madeiras, caiu de um trator", tendo sido transportado, "em estado grave", ao hospital de Braga.

Contactado pela agência Lusa, o comandante dos Bombeiros de Ponte de Lima, Carlos Lima, explicou que o acidente aconteceu quando o "homem se encontrava em cima de um trator de trabalho em floresta e tentava colocar um cabo de aço numa árvore que estava a abater".

"O homem caiu de uma altura de cerca de dois metros e sofreu traumatismos na zona abdominal e pélvica", disse.

De acordo com o CDOS de Viana do Castelo, ao local compareceram uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, a viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV), estacionada naquele concelho, e uma patrulha da GNR local.